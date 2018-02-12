Airbus обнаружил дефекты двигателей в самолетах нового типа

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE заявил о дефекте, обнаруженном в почти трети из 113 двигателей американской Pratt & Whitney (P&W), установленных на самолетах A320neo.

Компания уже предупредила об этом Европейское агентство по безопасности полетов (EASA), сообщает Market Watch.

"Новые проблемы в турбовентиляторных авиадвигателяхжелает с редуктором (GTF), которые поставляются американской компанией Pratt & Whitney, отличаются от выявленных в прошлом году", - говорится в заявлении.

В частности, отмечается о вероятности остановки двигателя в полете. В компании указывают, что проблема может касаться трети двигателей. В то же время в компании Pratt & Whitney заявили, что проблема касается "ограниченного количества двигателей", а не всех, которые были поставлены.

По данным Airbus, 113 лайнеров A320neo сейчас используют 18 авиакомпаний во всем мире. В частности, 17 самолетов с такими двигателями есть у индийских лоукост-перевозчиков IndiGo и GoAir, где уже заявили о трех случаях остановки двигателя в полете и трех случаях, когда из-за неисправности двигателей самолеты возвращали на проверку. Индийские перевозчики видят выход в замене двигателей.

В Airbus отмечают, что решение проблемы займет больше времени, чем ожидалось.

На этой неделе в Airbus планировали объявить о планах по производству авиалайнеров в 2018 году. Пока в компании не сообщают, состоится ли это мероприятие.