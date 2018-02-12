Франция не сможет принять всех мигрантов - будет отбирать

Франция не в состоянии принять всех мигрантов, которые подают заявки на получение разрешения на проживание в стране, поэтому будет проводить отбор мигрантов. Об этом министр внутренних дел Франции Жерар Коломб сообщил в воскресенье во время общения с французскими СМИ.

"Мы вынуждены проводить отбор, потому что мы не в состоянии обеспечить будущее для всех", - сказал министр.

Он отметил, что с 2012 года количество мест в центрах приема для мигрантов удвоилось. Количество самих центров выросло вдвое.

"Каждый такой центр обходится бюджету в два миллиарда евро", - проинформировал Коломб.

Министр не указал, разработан ли конкретный механизм отбора, но уверил, что страна не может продолжать принимать "постоянно растущий миграционный поток".

Также чиновник видит смысл в том, чтобы ограничить мигрантов, которые едут во Францию по экономическим причинам, а заявки тех, кто просит убежища по политическим причинам, рассматривать в привычном порядке, без изменений.

В прошлом году Франция получила 100 тысяч заявок о предоставлении убежища, что на 7% больше, чем в 2016 году. Причем в 2016 году заявок было на 23% больше, чем в 2015-м. В январе 2018 года в страны своего происхождения было выслано на 295 больше мигрантов, чем в январе 2017 года.

21 февраля Совету министров Франции будет представлен закон о мигрантах и беженцах. Уже известно, что в законе предусмотрено увеличение до 90 дней (в некоторых случаях до 135) срока рассмотрения дел о предоставлении убежища, а также уменьшение срока для подачи апелляции.