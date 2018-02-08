Курсы валют в банках Минска на 8 февраля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,01 рубля и составил 1,995 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,006 рубля и составил 1,994 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,008 рубля и составила 2,45 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,005 рубля и составила 2,46 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,46 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,48(снизился на 0,01 рубля).