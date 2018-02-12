Последнее обновление: 12.02.2018 10:18

Глава МВФ назвала неизбежным регулирование операций с криптовалютами

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард считает, что международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно.

"Я полагаю, что это неизбежно. У нас было регулирование организаций на протяжении последних десяти лет после финансового кризиса, а сейчас нам точно нужно двигаться в сторону регулирования операций, забыть об организациях и работать над операциями", — заявила Лагард в интервью CNN Money.

Она добавила, что международному финансовому сообществу необходимо сосредоточиться над тем, чтобы знать, "кто чем занимается, и кто имеет право на то или иное действие, а также кого проверяют и кем управляют должным образом".

Лагард подчеркнула, что у операций с криптовалютами "есть темная сторона" и в МВФ активно занимаются противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма при помощи криптовалют.

Ранее министры финансов и главы центробанков Франции и Германии призывали внести обсуждение регулирования криптовалют в повестку ближайшего саммита "Большой двадцатки" (G20).

В январе министр экономики Франции Брюно Ле Мэр сообщал о том, что Франция и Германия представят совместные предложения по регулированию криптовалюты биткоин на предстоящем саммите G20 в Аргентине, который состоится в марте. Как сообщал министр, страны проведут совместный анализ рисков, связанных с биткоином, и предложат свои меры по его регулированию.

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