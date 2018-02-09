Последнее обновление: 09.02.2018 17:04

Путин надеется, что политика ограничений в отношении РФ скоро надоест самим ее инициаторам

Президент РФ Владимир Путин считает, что США и другим странам Запада скоро надоест политика санкций в отношении России.

"Думаю, что это самим скоро надоест, тем, кто это делает, и все-таки надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений", - заявил В.Путин, выступая на Российской неделе бизнеса, организованной РСПП.

По его словам, "политика ограничений велась очень давно".

"Вот поправка Джексона-Вэника была отменена и тут же, чуть ли не в этот же день, вернее, в этот же день принят был "закон Магнитского" так называемый. Без всяких оснований", - сказал В.Путин.

Он отметил, что это было задолго до событий в Украине и в Крыму.

"Просто потому, что вот так хотят с нами работать", - заявил Путин.

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