Бегство российских элит на Кипр ускорилось в 4 раза

Состоятельные россияне резко увеличили свой интерес к покупке недвижимости в Европе на фоне стагнации экономики внутри страны и новой волны ухудшения отношений с Западом.

По итогам 2017 года количество запросов от граждан РФ на покупку европейской недвижимости взлетело в разы, сообщает в пятницу международная консалтинговая компания Knight Frank.

Самым популярным направлением остался Кипр, где спрос подскочил в 4 раза. В 2017 году власти острова отменили налог на недвижимость, а годом ранее - сняли нижний порог инвестиций для получения гражданства ЕС.

Отныне при покупке недвижимости иностранцы получили право оформить гражданство на супругу, детей в возрасте до 28 лет и родителей, не платить налоги на дивиденды, проценты по банковским вкладам и доходу от аренды. Также власти Кипра освободили покупателей от уплаты налога на переход права собственности при приобретении новостройки и снизили его на "вторичное" жилье c 8% до 4%.

"Россияне в основном приобретали жилье в Лимассоле с бюджетом от 1 до 5 млн евро в новостройке недалеко от моря. Также наблюдался активный спрос на офисную недвижимость Лимассола", - констатирует Knight Frank.

Количество запросов на покупку недвижимости в Швейцарии взлетело в три раза. Россияне интересовались как жилой недвижимостью для переезда, так и коммерческой. Чаще всего это офисные здания с арендаторами, которые появляются в продаже очень редко, отмечают эксперты Knight Frank.

Спрос на жилье в Германии, Франции, Италии и на Мальте подскочил вдвое. В Берлине, например, россияне предпочитали покупать 3-5 строящихся квартир с общим бюджетом 1-2 млн евро. Во Франции популярностью пользовались аппартаменты в Каннах, в Италии - на недвижимость озерах Комо и Гарда.

Восстановился спрос на жилье в Лондоне: в среднем россияне были готовы потратить от 2 до 10 млн фунтов стерлингов на недвижимость для собственного проживания или для переезда и обучения детей.

Особое внимание состоятельные россияне уделяли структурированию сделок и проработке оптимизации налогообложения (вопросы автоматического обмена информацией, декларирования иностранных счетов, контролируемых иностранных компаний). Они заранее интересовались, как правильно провести процесс покупки, чтобы это не повлекло негативных налоговых последствий в России, говорится в релизе Knight Frank, который цитирует finanz.ru.