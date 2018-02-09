Украина усиливает границу с Молдовой

На украинско-молдавской границе в пределах Винницкой области создаются новые пограничные подразделения. Об этом сообщила пресс-секретарь Могилев-Подольского пограничного отряда Людмила Катеринич.

«На украинско-молдавской границе на территории трех районов Винницкой области - Могилев-Подольского, Ямпольского и Песчанского - с целью увеличения плотности охраны границы вскоре будут развернуты новые пограничные подразделения Могилев-Подольского пограничного отряда. Речь идет об отделении пограничной службы «Яруга», «Михайловка» и «Грабаревка», - сообщила Катеринич.

По ее словам, создание новых подразделений является одной из стратегических задач, определенных Концепцией развития Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, в ходе реформирования, за счет сокращения численности административного аппарата, количество должностных лиц, которые будут охранять государственную границу, будет увеличено.

Открытие новых пограничных отделений состоится в течение 2-3 квартала текущего года.