Алиев назвал целью Азербайджана "возвращение" Еревана

Политической и стратегической целью азербайджанцев является возвращение в Ереван, который является исторической территорией Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на съезде правящей партии "Новый Азербайджан".

По словам азербайджанского лидера, Иреванское ханство, Зангезур и Гёйче являются "исторической землей" азербайджанского народа. Он также отметил, что данный факт должны знать как молодое поколение, так и международное сообщество.

"Ереван является нашей исторической территорией, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться", - сказал азербайджанский лидер.

Алиев также отметил, что международное сообщество поддерживает Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха. Он добавил, что карабахский конфликт необходимо регулировать на основе резолюций Совбеза ООН.

Армянские власти, в свою очередь, назвали неприемлемыми заявления азербайджанского президента.

Карабахский конфликт разгорелся в начале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Осенью 1991 года было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Официальный Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом в ходе последующего конфликта.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.