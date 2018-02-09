Последнее обновление: 09.02.2018 10:52

В Венесуэле оппозиция планирует создать национальный фронт

Венесуэльская оппозиция планирует создать национальный фронт для защиты прав венесуэльцев, сообщил один из ее лидеров Хулио Борхес.

"Мы начинаем серию встреч с политическими партиями и оппозиционными секторами, чтобы создать большой национальный фронт, где будет представлено венесуэльское общество, твердо стоящее на позиции защиты своих прав", — приводит заявление Борхеса оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства".

Также Борхес анонсировал большое турне по зарубежными странам, чтобы рассказать о политическом и социальном кризисе, который переживает Венесуэла перед назначенными на 22 апреля президентскими выборами.

По итогам переговоров в Доминиканской республике оппозиция отказалась подписать соглашение с правительством Венесуэлы. В итоге сначала правительственная делегация, а потом и президент Николас Мадуро подписали это соглашение в одностороннем порядке, после чего день выборов был назначен на 22 апреля. Противники венесуэльского президента назвали этот документ "недостойным". Они выступали против переноса выборов с конца года на более ранний срок. При этом власти изначально хотели назначить выборы на 8 марта, а оппозиция – на 10 июня.

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