Китай готовится к запуску пилотного проекта "ядерного отопления"

Китайская госкорпорация China General Nuclear Power Group (CGN) и университет Цинхуа готовятся к осуществлению первого в стране пилотного проекта "ядерного отопления" - теплоснабжения с использованием технологий низкотемпературного ядерного реактора.

Как сообщает агентство "Синьхуа", технические обоснования CGN для осуществления проекта были одобрены на совещании в Государственном управлении по делам энергетики КНР.

Пилотный проект предусматривает создание на севере Китая первого в стране объекта теплоснабжения с применением технологий низкотемпературного ядерного реактора NHR200-II. Теплопроизводительность объекта достигнет 100 МВт.

Названные технологии прошли оценку безопасности Государственного управления по делам ядерной безопасности КНР в 1990-х годах. Как утверждает CGN, технологии низкотемпературного реактора отличаются высокой безопасностью и имеют широкие перспективы применения как для отопления жилых домов, так и для теплоснабжения промышленных парков.

Для создания и установки низкотемпературного реактора теплоснабжения понадобится 2-3 года.

В последние годы северные районы Китая страдают от серьезного загрязнения воздуха в отопительный сезон. На этом фоне использование ядерной энергии для теплоснабжения рассматривается китайским правительством как альтернативный способ оптимизации структуры энергопотребления и борьбы с загрязнением воздуха.

В конце прошлого года Китай успешно продемонстрировал использование легководного реактора малой мощности для целей местного теплоснабжения с использованием технологий другой компании - Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC).

CGN управляет четырьмя АЭС на территории КНР (Дайябейская, Линьао, Ниндэ, Хунъяньхэ - всего 16 энергоблоков с учетом строящихся), пять находятся в процессе строительства, еще две - на этапе планирования.