Во Франции рассказали о создании "цифровой полиции"

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон в интервью изданию Point рассказал о программе по созданию в стране "цифровой полиции", в рамках которой сотрудники французской полиции и жандармерии получат специальные планшеты и смартфоны с мгновенным доступом к базе данных правоохранительных органов.

По словам Коллона, МВД Франции совершает "настоящую революцию".

"Мы собираемся к 2020 году выдать планшеты и смартфоны Neo 60 тысячам жандармов и 50 тысячам полицейских. На этих устройствах мы устанавливаем новые приложения с прямым доступом к картотеке", - рассказал Коллон.

Министр пояснил, что приложения позволят сократить время сбора информации о личности. "Полицейские и жандармы смогут, например, в случае проверки личности напрямую узнать, фигурировал ли этот человек в картотеке правонарушений, ведь раньше им приходилось много времени тратить на телефонные звонки и проверки досье", - добавил он.

Коллон отметил, что к 2020 году власти Франции увеличат число нагрудных регистраторов до 10 тысяч.

Кроме того, глава французского МВД рассказал о другом нововведении — "цифровой бригаде", которая позволит французам получить онлайн-доступ к услугам комиссариатов.

"Цифровая бригада будет доступна через аккаунты Twitter и Facebook, а с весны — напрямую с сайта жандармерии. Официально я запущу этот проект в конце февраля", — заключил министр.