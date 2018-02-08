МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок на Мальдивы

Министерство иностранных дел Беларуси рекомендует белорусским гражданам воздержаться от поездок на Мальдивы в связи с неспокойной обстановкой в стране. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

По его словам, с 5 февраля власти Мальдивской республики объявили о введении чрезвычайного положения сроком на 15 дней в связи с массовыми беспорядками в столице страны Мале.

"Рекомендуем белорусским гражданам временно воздержаться от посещения Мальдив, по крайней мере до окончания режима ЧП. Эта рекомендация объясняется еще и тем, что на Мальдивах отсутствует белорусское диппредставительство", – пояснил Мирончик.

Он напомнил, что ближайшее белорусское посольство расположено в Нью-Дели (Индия). От него до столицы Мальдив около 2800 км. Однако это посольство не аккредитовано на Мальдивах, и его возможности взаимодействия с властями очень ограничены.

На Мальдивах также нетдиппредставительства России, аккредитованное в этой стране посольство находится в Коломбо (Шри-Ланка). Это примерно 800 километров от Мале.

"Тем не менее, если кто-то из белорусских граждан попадет в тяжелую ситуацию, то они могут обращаться за помощью в эти дипмиссии. Их контактные данные размещены на сайтах МИД Беларуси и России", – сказал пресс-секретарь.