Минюст США объявил о разоблачении группировки хакеров, похитивших $530 млн

Министерство юстиции США в среду объявило о разоблачении крупной группировки хакеров, сообщив о задержании 36 человек по подозрению в продаже краденых личных данных и хищении более $530 миллионов.

Киберпреступная сеть, действовавшая в виде онлайн-форума “Infraud”, использовала схему, позволявшую покупать и продавать номера социального страхования, данные о датах рождения и пароли, украденные у граждан различных стран, сообщил Минюст.

Согласно обвинительному акту, группировка была создана в 2010 году 34-летним украинцем Святославом Бондаренко.

В обвинительном акте говорится, что Бондаренко называл форум “удобным и безопасным” местом для “объединения профессионалов, для которых кража данных кредитных карт и взломы стали образом жизни”.

Внутри организации он создал иерархию и контролировал публикацию рекламы похищенных устройств и данных, запрещая членам группировки покупать и продавать то, что было украдено у российских жертв, говорится в обвинительном акте.

Сеть также предоставляла доступ к целевому депозитному счету, который можно было использовать для отмывания доходов при помощи виртуальных валют. Этот сервис контролировал Сергей Медведев, сооснователь сайта Infraud, сказано в тексте обвинительного акта.

Чиновники Минюста сообщили, что 13 из 36 обвиняемых были задержаны в США, Австралии, Соединенном Королевстве, Франции, Италии, Косово и Сербии.

Среди обвинений - хищение личных данных, мошенничество в банковской сфере, электронное мошенничество и отмывание денег.

Другие подозреваемые остаются на свободе, а расследование продолжается, сказал журналистам заместитель помощника генпрокурора США Дэвид Рыбицки.

“Сегодняшний день стал важным шагом в борьбе с транснациональной киберпреступностью”, - сказал он.

Согласно обвинительному акту, среди похищенной информации были данные для доступа к 795.000 счетам в банке HSBC, десятки логинов платежной системы PayPal и номера кредитных карт. Пользователи также могли использовать сайт для продажи вредоносного ПО.

Минюст сообщил, что в апреле 2016 года “администратором и владельцем” сайта стал Медведев, который тогда написал об исчезновении Бондаренко.