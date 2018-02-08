ОДКБ формирует полицейское миротворческое подразделение и не исключает задействование воинского потенциала, заявил на брифинге в Москве заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков.

"Мы в 2017 году по просьбе ООН приступили к формированию миротворческого подразделения полицейской направленности постоянной готовности. Я думаю, что в 2018 году будут приняты соответствующие решения, вся подготовительная работа проведена. Осталось принять соответствующий нормативный документ", - сообщил он на брифинге.

"В последнее время акцент миссии ООН делается на участии полицейских контингентов", - отметил он.

"Мы не исключаем, что наш потенциал может быть задействован в миссиях ООН, в том числе и в воинский контингент. Поэтому мы с учетом стандартов ООН, с учетом требований уже несколько лет готовим наших миротворцев", - отметил он.

"Но нам необходимо регламентировать это участие, необходимы определенные соглашения, договоры, протоколы, положения, которые были бы заключены между ОДКБ и ООН. В этих целях отработали "дорожную карту", что мы должны сделать, чтобы упорядочить нашу совместную работу", - добавил Семериков.