Курсы валют в банках Минска на 5 февраля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 1,976 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,005 рубля и составил 1,982 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,005 рубля и составила 2,462 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,01 рубля и составила 2,47 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,49 (снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,51(снизился на 0,01 рубля).