"Яндекс.Такси" и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов в России и СНГ

"Яндекс.Такси" и Uber закрыли сделку по объединению сервисов, говорится в сообщении "Яндекса".

На момент закрытия сделки Uber и "Яндекс" (MOEX: YNDX) инвестировали в новую компанию соответственно $225 млн и $100 млн, с учетом этих инвестиций денежные средства на балансе компании составляют $400 млн.

"Яндекс" отмечает, что в результате совместный бизнес оценен более чем в $3,8 млрд. Ранее компания давала оценку в $3,7 млрд.

По условиям сделки, около 59,3% в СП принадлежат "Яндексу", 36,9% - Uber, еще 3,8% - сотрудникам. Параметры сделки несколько скорректированы: ранее предполагалось, что доля Uber в СП будет немного ниже - 36,6%, а у сотрудников больше - 4,1%.

Бизнесы по онлайн-заказу поездок объединены в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. Кроме того, в СП переходит сервис UberEATS в этих странах.

Гендиректором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший "Яндекс.Такси". В совет директоров вошли четыре представителя от "Яндекса": председатель совета директоров компании Yandex N.V. Джон Бойнтон, глава и основатель Аркадий Волож, операционный и финансовый директор Грег Абовский и вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук. Со стороны Uber в совет директоров вошли три представителя: вице-президент по корпоративному развитию Кэмерон Поэцшер, глава компании в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Пьер-Димитрий Гор-Коти и глава международного подразделения внутреннего аудита Мишель ДеБелла.

Как отмечает "Яндекс", оба приложения для заказа поездок - и "Яндекс.Такси", и Uber - по-прежнему будут доступны пользователям. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. Вместе с такси-сервисом совместный бизнес будет развивать направление доставки еды.