Свое финансовое состояние «отличным» и «хорошим» назвали 75% американцев

Экономика Соединенных Штатов обязана своим ростом в последнее время деятельности Дональда Трампа в большей степени, чем усилиям предыдущего президента Барака Обамы — с этим тезисом согласились 48% опрошенных американцев, следует из данных опроса Квиннипэкского университета.

Обратного мнения придерживается 41% опрошенных, по их мнению, экономический бум связан результатами деятельности Обамы.

​Причем 75% респондентов охарактеризовали свое финансовое положение как «отличное» и «хорошее».

Общий рейтинг одобрения деятельности Трампа составил 40%. Исследователи отмечают, что хотя он и не достиг 50%, однако поднялся на самую высокую отметку за последнее время.

При этом 57% американцев недовольны, как Трамп проводит внешнюю политику, 58% считают, что он неправильно обращается с секретной информацией, а 58% недовольны его политикой в области иммиграции.

Проведенная Трампом налоговая реформа порадовала 45% участников опроса, однако 47% респондентов высказались о ней неодобрительно.

Выступая с традиционным посланием «О положении страны» на совместном заседании Сената и Палаты представителей американского Дональд Трамп отчитался, что ​с момента его избрания в США создано 2,4 млн рабочих мест. Долгий период стагнации размера заработной платы также сменился ростом, а уровень безработицы достиг 45-летнего минимума.

Он также неоднократно отмечал, что рекордные уровни показывает также и фондовый рынок США.

Однако 5 февраля промышленный индекс Dow Jones рухнул в ходе торгов почти на 1200 пунктов, продемонстрировав рекордное падение за день с 2011 года. За одну торговую сессию рынок потерял 4,6%, к концу дня значение индекса Dow Jones составило 24 345,75 пункта. Индекс S&P 500 также потерял более 4%, закончив торговую сессию на уровне 2648,94. Он потерял за день чуть более 113 пунктов.