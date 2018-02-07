Остров в Балтийском море станет курортом исключительно для женщин

Летом 2018 года на одном из островов Финляндии в Балтийском море планируется открыть новый курорт, куда доступ мужчинам будет закрыт.

Авторы идеи надеются, что он станет отличным местом для оздоровительного отдыха исключительно в женской компании, пишет FoxNews.

По наблюдениям основательницы курорта Кристины Рот, во время отдыха женщины отвлекаются на мужчин и вспоминают о косметике. Ей захотелось создать такое место, где представительницы прекрасного пола смогут по-настоящему сконцентрироваться на себе.

Курорт под называнием SuperShe Island на острове неподалеку от побережья Финляндии откроется для туристок уже в июле этого года.

Согласно плану, здесь будет 10 домиков со всеми удобствами. Постоялицам предложат спа-процедуры, йогу, медитацию, занятия по кулинарии и фитнес-тренировки. Стоимость услуг обнародуют в ближайшем будущем.