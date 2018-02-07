Forbes впервые составил рейтинг криптомиллиардеров

Forbes впервые составил рейтинг миллиардеров, разбогатевших на криптовалютных операциях, согласно которому первое место занял финтех-предприниматель и глава сервиса Ripple (криптовалютная платформа для платежных систем) Крис Ларсен с состоянием в $7,5-8 млрд.

На втором месте находится Джозеф Лавин, который помог основать Ethereum, с оценкой состояния от $1 до 5 млрд, а на третьем месте - основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао с состоянием от $1,1 до 2 млрд, пишет ТАСС.

Как отмечает Forbes, четвертое место заняли братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс. Их состояние составило $0,9-1,1 млрд.

Кроме того, в рейтинг включен сооснователь Ethereum Виталик Бутерин с состоянием в $400-500 млн.

Ранее сообщалось, что американские братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс стали первыми в мире биткойновыми миллиардерами. Британская газета The Sunday Telegraph оценила состояние братьев в 100 тыс. биткойнов.

По данным издания, бизнесмены приобрели криптовалюту на $11 млн в 2013 году, когда один биткойн стоил всего $120. При этом деньги на покупку они отсудили у основателя компании Facebook Марка Цукерберга, вместе с которым учились в Гарварде. Суд встал на сторону близнецов в деле об авторских правах на идею социальной сети.

Авторы рейтинга указывают, что при оценке состояния, заработанного в криптовалюте, учитывалась непрозрачность операций с цифровыми монетами и высокая волатильность.

Также при составлении рейтинга учитывалось, что криптовалюты не защищены от кражи в отличие от денег в банковских системах, а взломы криптовалютных бирж - не редкость.

Скорость на рынке криптовалют, где делают и теряют миллиарды за один день, решает все, поэтому данные рейтинга указаны в диапазоне, а не в качестве точного результата.

Оценка состояния проводилась на основе информации о запасах криптовалют, прибыли после уплаты налогов от торговых криптовалютных операций и стоимости долей в компаниях, связанных с криптовалютной деятельностью.

Данные приведены по состоянию на 19 января 2018 года.