Новое правительство ФРГ выступило за прекращение военной миссии в Ираке

Новое правительство ФРГ выступает за прекращение военной миссии в Ираке и сокращение контингента в рамках коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" во главе с США, говорится в обновленном проекте коалиционного соглашения, который предоставил в среду Союз иностранной прессы.

"Миссия бундесвера в северном Ираке была успешной, там удалось оттеснить "Исламское государство" военными средствами. Поэтому мы можем… завершить инструкторскую миссию в Северном Ираке", - говорится в документе.

"Численность контингента в рамках мандата миссии по борьбе с ИГ для поддержки наших союзников, прежде всего Франции, может быть в значительной степени сокращена. Следующим шагом мы хотим развивать нашу работу в рамках данного мандата в области полноценной стабилизации и последовательной борьбы с террором ИГ прежде всего с помощью наращивания потенциала", – отмечается в проекте коалиционного соглашения.