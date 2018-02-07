Европейский инвестбанк одобрил кредит на 1,5 млрд евро для газопровода TAP

Европейский инвестиционный банк (EIB) во вторник одобрил выделение кредита в размере 1,5 миллиарда евро для реализации проекта строительства Трансадриатического газопровода (TAP).

TAP является частью Южного газового коридора, цепи газопроводов, по которым впервые будет обеспечена поставка газа с месторождения Шах-Дениз в Азербайджане на европейские рынки.

Общая стоимость TAP оценивается в 4,5 миллиарда евро.

Протяженность газопровода составляет 870 километров, его первоначальная мощность запланирована на уровне 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью удвоения.

Вице-президент EIB Эндрю Макдауэлл сказал Рейтер, что реализация проекта позволит компенсировать снижение внутренней добычи газа в Европе, диверсифицировать источники поставок топлива, а также отказаться от использования угля для выработки электроэнергии в Центральной и Южной Европе.

“Европейская комиссия уже говорила об этом, и мы придерживаемся того же мнения, что оставлять отдельные регионы Европы, особенно это касается ее центральной и юго-восточной частей, во власти одного-единственного поставщика просто нечестно”, – сказал Макдауэлл.

В прошлом году российский Газпром сообщил, что обсуждает возможность использования TAP для поставок газа в Европу, что может расстроить планы Евросоюза, стремящегося расширить список поставщиков.

Доля Газпрома на европейском рынке в 2017 году выросла до 35 процентов с 33 процентов, и топ-менеджмент Газпрома допускает, что к 2035 году она может достигнуть 41 процента.

По мнению Макдауэлла, решение EIB должно стимулировать привлечение дальнейшего объема финансирования, необходимого для реализации проекта.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассчитывает принять решение по кредиту для TAP в этом году, сказал представитель банка.

Акционерами проекта TAP являются Socar, BP, Snam, Fluxys, Enagás и Axpo.