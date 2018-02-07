Последнее обновление: 07.02.2018 17:04

Правительство Венесуэлы подписало соглашение с оппозицией

Правительство Венесуэлы в одностороннем порядке подписало поздно вечером во вторник соглашение с оппозицией о нормализации ситуации в стране.

Свои подписи под документом в прямом эфире местного телевидения поставили министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес и глава Национального учредительного собрания Делси Родригес после окончания очередного дня переговоров в Доминиканской республике, которые не закончились достижением договоренностей с оппозицией.

Переговоры в Доминиканской республике идут с сентября 2017 года.

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