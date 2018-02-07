Европарламент отменил геоблокирование в ЕС

Европейский парламент во вторник, 6 февраля, принял решение запретить геоблокирование для потребителей, которые покупают товары или услуги через интернет в пределах Европейского союза, за исключением защищенного авторским правом контента.

За новые правила проголосовали 557 евродепутатов, против - 89. Еще 33 члена Европарламента воздержались.

Постановление вступит в силу через девять месяцев после публикации в Официальном журнале ЕС при условии, что оно будет одобрено Советом ЕС.

Новые правила означают, что потребители в странах-членах сообщества смогут покупать товары и услуги из других стран ЕС точно так же, как и в собственной стране. При этом веб-сайтам будет запрещено устанавливать ограничения, связанные с местонахождением пользователей, или переадресовывать их.

Правила не распространяются на защищенный авторским правом контент, однако через два года Европейская комиссия должна пересмотреть правила и рассмотреть их расширение.