Последнее обновление: 07.02.2018 17:04

Европарламент отменил геоблокирование в ЕС

Европейский парламент во вторник, 6 февраля, принял решение запретить геоблокирование для потребителей, которые покупают товары или услуги через интернет в пределах Европейского союза, за исключением защищенного авторским правом контента.

За новые правила проголосовали 557 евродепутатов, против - 89. Еще 33 члена Европарламента воздержались.

Постановление вступит в силу через девять месяцев после публикации в Официальном журнале ЕС при условии, что оно будет одобрено Советом ЕС.

Новые правила означают, что потребители в странах-членах сообщества смогут покупать товары и услуги из других стран ЕС точно так же, как и в собственной стране. При этом веб-сайтам будет запрещено устанавливать ограничения, связанные с местонахождением пользователей, или переадресовывать их.

Правила не распространяются на защищенный авторским правом контент, однако через два года Европейская комиссия должна пересмотреть правила и рассмотреть их расширение.

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