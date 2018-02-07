Последнее обновление: 07.02.2018 11:09

США потратят на военную операцию в Афганистане $45 млрд

Затраты США на военную операцию в Афганистане в 2018 году составят $45 млрд, заявил на слушаниях в сенате помощник министра обороны Соединенных Штатов Рэндалл Шрайвер, сообщает The Hill.

По его словам, примерно $13 млрд уйдут на содержание американского контингента, $5 млрд будет выделено для поддержки военнослужащих Афганистана, еще $780 млн передадут Кабулу в качестве экономической помощи. Оставшаяся сумма — это материально-техническая поддержка, уточнил Шрайвер.

В свою очередь сенаторы возмутились такими крупными затратами только за один год и спросили первого заместителя государственного секретаря США Джона Салливана, не намерена ли администрация американского президента Дональда Трампа посадить талибов и афганские власти за стол переговоров, чтобы завершить войну, которая длится уже 17 лет.

Салливан ответил, что пока вступать в переговоры с талибами желания нет из-за терактов, которые они осущеcтвляют в столице Афганистана. При этом он подчеркнул, что американское правительство всячески поддерживает власти Афганистана и выразил надежду на то, что все же удасться сесть за стол переговоров с той частью талибов, «которая не взрывает мужчин, женщин и детей на улицах Кабула».​

В начале февраля министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США не намерены увеличивать военный контингент в Афганистане.

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