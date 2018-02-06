Демократы требуют обнародовать свой ответ на меморандум республиканцев о нарушениях ФБР

Комитет Палаты представителей США в понедельник единогласно проголосовал за то, чтобы одобрить публикацию секретного документа, который, по словам демократов, должен опровергнуть меморандум республиканцев, указывающий на предвзятое отношение ФБР к президенту Дональду Трампу.

Десятистраничный меморандум, подготовленный Демократической партией, направлен в Белый дом, и до пятницы Трамп должен решить, обнародовать его или нет.

Неделю назад Республиканская партия, которая контролирует большинство мест в комитете, объединила свои усилия, чтобы запретить публикацию меморандума демократов и одобрить свой меморандум, несмотря на единогласную оппозицию Демократической партии.

Однако члены республиканского комитета заявили в понедельник, что не возражают против публикации составленного демократами документа теперь, когда его изучили члены Палаты представителей.

В составленном республиканцами меморандуме говорится, что высокопоставленные представители ФБР и Минюста США скрыли информацию о том, что часть досье, использовавшегося для получения секретного ордера от Суда по делам о надзоре за внешней разведкой для прослушивания разговоров бывшего советника Трампа Картера Пейджа, была проплачена штабом демократов.

Трамп одобрил публикацию этого документа в прошлую пятницу.

Демократы утверждают, что меморандум республиканцев направлен на то, чтобы подорвать расследование, проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером в отношении предполагаемого сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой, и что Трамп может использовать этот документ в качестве предлога для увольнения Мюллера или заместителя главы Минюста США Рода Розенстайна, который подписал как минимум один из ордеров на прослушивание разговоров Пейджа.

Они настаивают на публикации своего документа, который, по их словам, поможет прояснить истинное положение дел.

“Мы думаем, это позволит общественности узнать о многочисленных искажениях и неточностях в меморандуме большинства”, - сказал журналистам Адам Шифф, самый высокопоставленный демократ в комитете по разведке Палаты представителей, после заседания комитета.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей республиканец Девин Нуньес, под руководством которого был составлен меморандум Республиканской партии, отказался от комментариев.

Белый дом заявил, что готов обнародовать меморандум демократов, как только документ пройдет рассмотрение.

Комитет по разведке Палаты представителей - один из трех комитетов в Конгрессе, занимающихся расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США.

Россия отрицает попытки повлиять на ход американских выборов, а Трамп говорит, что никакого сговора между его штабом и Москвой не было.