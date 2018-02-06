Президент Мальдив объявил чрезвычайное положение на фоне политического кризиса

Живущий в изгнании экс-президент Мальдив во вторник призвал Индию отправить в страну своего представителя при поддержке военных для освобождения политических заключенных после того, как правительство островного государства объявило чрезвычайное положение и арестовало двух высокопоставленных судей.

Популярный тропический курорт погрузился в кризис на прошлой неделе, когда Верховный суд страны неожиданно оправдал лидеров оппозиции, в том числе бывшего и первого демократически избранного президента Мальдив Мохамеда Нашида, которым ранее были предъявлены обвинения в терроризме.

Президент страны Абдулла Ямин в ответ на это распорядился, чтобы силы безопасности взяли суд под контроль, арестовав председателя и еще одного судью.

Нашид, которому в 2016 году предоставила политическое убежище Великобритания, попросил Индию вмешаться для разрешения тяжелейшего за последние несколько лет политического кризиса на Мальдивах.

“От имени народа Мальдив мы покорно просим Индию отправить посланника при поддержке военных для освобождения судей и политзаключенных... Мы просим о физическом присутствии”, - написал в твиттере Нашид, который сейчас находится в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо.

Он также призвал США заблокировать финансовые сделки с участием правительства Ямина.

Администрация Ямина сообщила, что действует в интересах общественной безопасности. Режим чрезвычайного положения на Мальдивах введен на 15 дней.

“Президент был вынужден объявить чрезвычайное положение из-за риска, с которым в данный момент столкнулась национальная безопасность”, - говорится в заявлении администрации Ямина, опубликованном в понедельник.

Индия, США и Великобритания призвали Ямина уважать верховенство права и освободить задержанных.

“Президент Ямин систематически заставлял коалицию отвернуться от себя, отправил за решетку или в ссылку всех ведущих оппозиционеров, лишил избранных депутатов права представлять своих избирателей в законодательных органах, пересматривал законы, подрывая права человека,... и ослаблял государственные институты”, - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Кризис на Мальдивах, известных своими фешенебельными курортами, разразился в пик туристического сезона. Китай, США и Индия уже рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в страну.