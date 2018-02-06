Страны с пограничными спорами в ЕС не войдут - Юнкер

Пока балканские страны, которые еще не входят в Евросоюз, не закончат пограничные конфликты и споры, об их присоединении к ЕС не может быть и речи. Об этом президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в обращении к депутатам Европарламента в Страсбурге.

"Пока не будут решены пограничные споры, не может быть и речи о дальнейшем присоединении стран Западных Балкан (к ЕС)", - подчеркнул он.

Как сообщает агентство Associated Press, такое заявление глава Еврокомиссии озвучил после того, как в Европарламенте выступил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович. Члены ЕС Хорватия и Словения с 1990-х годов не могут решить территориальный спор после распада Югославии; речь идет о границе на море в Пиранском заливе.

По словам Юнкера, Сербия и Черногория смогут войти в состав ЕС не ранее 2025 года, если выполнят все критерии членства.

"Это ориентировочная дата; так сказать, поощрение, чтобы заинтересованные стороны работали по этому пути", - добавил он.

Евроинтеграционные стремления озвучивали Босния, Косово, Албания, Черногория, Македония и Сербия, которые в последние годы, отмечает издание, несколько утратили надежды на продвижение в этом направлении; особенно это касается Косово и Боснии.

Косово признано 110 государствами мира в качестве независимого государства. Украина признает этот регион составной частью Сербии.