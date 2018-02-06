Декабрьская инфляция в ОЭСР замедлилась впервые за полгода

В декабре годовая инфляция в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), замедлилась впервые за 6 месяцев: средний индекс потребительских цен вырос на 2,3% после подъема на 2,4% в ноябре.

Основным фактором ослабления инфляции стало замедление темпов роста цен на энергоносители, говорится в сообщении организации.

По оценкам ОЭСР, энергоносители в позапрошлом месяце подорожали на 6,2% по сравнению с декабрем 2016 года, тогда как в ноябре повышение составило 7,8% в годовом выражении. Продовольственная инфляция усилилась до 2,2% с 2%.

Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в декабре ускорилась до 1,9% с ноябрьских 1,8%.

Замедление темпов роста потребительских цен было отмечено в Канаде (до 1,9% с 2,1%), в Германии (до 1,7% с 1,8%), в Великобритании (до 3% с 3,1%), а также в США (до 2,1% с 2,2%).

Декабрьская инфляция была стабильной во Франции (1,2%) и Италии (0,9%), тогда как в Японии она ускорилась до 1% с 0,6%.

Потребительские цены в 19 странах еврозоны (индекс HICP) в позапрошлом месяце выросли на 1,4% (в ноябре - на 1,5%), а без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей - на 0,9%, как и месяцем ранее.

Повышение цен в странах G20 в декабре относительно того же месяца 2016 года составило 2,5%, как и в ноябре.

Инфляция в годовом выражении была стабильной в России (2,5%) и Индии (4%). При этом она ускорилась в Индонезии (до 3,6% с 3,3%), Саудовской Аравии (до 0,4% с 0,1%), Бразилии (до 2,9% с 2,8%), Китае (до 1,8% с 1,7%) и ЮАР (до 4,5% с 4,4%).