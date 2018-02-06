Мировой спрос на золото упал на 7% в 2017 году - оценка WGC

Мировой спрос на золото в 2017 году, несмотря на оживление в 4-м квартале, упал на 7%, до 4 тыс. 71,7 тонны, говорится в отчете World Gold Council (WGC).

Приток золота в ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды), хоть и остался положительным, значительно (на 63%) сократился по сравнению с 2016 годом и составил 202,8 тонны, причем около 73% притока обеспечили европейские фонды (148,9 тонны). Резкое падение объема розничных инвестиций в США (до 10-летнего минимума в 39,4 тонны) привело к сокращению мирового спроса на монеты и слитки (на 2%, до 1 тыс. 29,2 тонны). Закупки со стороны центробанков тоже снизились - на 5%, до 371,4 тонны, самыми активными покупателями были Россия и Турция.

Восстановлению спроса на ювелирные украшения (рост на 4%, до 2 тыс. 135,5 тонны) способствовали закупки в Индии и Китае (рост на 12%, до 562,7 тонны, и на 3%, до 646,9 тонны соответственно), хотя показатели все равно остаются ниже исторических средних значений. Зато более широкое использование золота в смартфонах и технике привело к росту промышленного спроса (на 3%, до 332,8 тонны) - впервые с 2010 года спрос на золото для технологических нужд показал положительную динамику.

Предложение на рынке золота в 2017 году сократилось на 4%, до 4 тыс. 398,4 тонны. Добыча достигла рекордных 3 тыс. 268,7 тонны, тогда как переработка вторсырья упала на 10%, до 1 тыс. 160 тонн (хотя во многом это связано с высокой базой сравнения: в 2016 году переработка скрапа была необычайно высокой). Ужесточение экологических требований в Китае (крупнейший мировой производитель) привело к снижению производства золота в стране на 9%. Мировой хедж-портфель сократился на 30,4 тонны, это был первый год дехеджинга с 2013-го.