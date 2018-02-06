Лукашенко занялся кадрами в руководстве ряда республиканских СМИ

Лукашенко принял сегодня кадровые решения в отношении руководства ряда республиканских СМИ, сообщает его пресс-служба.

Назначены новые руководители Белтелерадиокомпании и газеты "СБ. Беларусь сегодня". Их будут возглавлять Иван Эйсмонт и Дмитрий Жук соответственно. Лукашенко также согласовал назначение Игоря Луцкого генеральным директором телеканала СТВ.

"Если честно, из всех кадровых назначений, а их было, наверное, тысячи… В этом кабинете немало. Я себя как-то неуютно чувствую сегодня. Потому что часто приходится людей менять потому, что они не справились с обязанностями, больше всего. И иногда с переводом на другую работу. Но руководители, на должность которых в принципе вы заступаете, - это люди очень достойные - и Давыдько, и Якубович, и Козиятко, и многие другие. Люди достойные, и в связи с этим их нельзя потерять", - оправдывался Лукашенко.

По его словам, Геннадий Давыдько возглавил общественное объединение "Белая Русь".

"Кстати, самодостаточное общественное объединение, насколько я информирован. У них достаточно членских взносов для того, чтобы содержать себя и проводить большую благотворительную работу. Поэтому избрание его руководителем - это, наверное, шаг в правильном направлении. Это такой достойный белорус. Во многом дошлифовавший себя за 20 лет нашей независимости. Поэтому Геннадий Давыдько свою дорогу определил в нужном направлении", - сказал Лукашенко.

Что касается Павла Якубовича, то, по мнению Лукашенко, "потерять его не должны".

У него большой кусок работы (он избран председателем общественного совета при МВД). И эту работу надо усилить. Это что-то сродни контроля за правоохранительными органами. Благо, что не я инициировал этот общественный совет при МВД, а сами милиционеры. Молодцы", - похвалил Лукашенко.

Он также считает, что общественный совет, его полномочия и функции надо сделать более широкими.

"Может быть, даже усилив этот совет. Наверное, добавив туда людей. Чтобы это был такой общественный совет с контрольными функциями между общественностью и правоохранительными органами. С контрольными функциями за правоохранительными органами, возможно", - сказал он.

"Поэтому у Павла Изотовича тоже работы хватит. Я думаю, он не уйдет от своей профессиональной деятельности. И Давыдько, и он, как я уже говорил, должны в СМИ работать и сотрудничать с ними. В какой форме - надо определиться, - заявил Лукашенко. - Что касается Давыдько, я думаю, его статус надо повышать. И рассмотреть вопрос, внести предложение, о его направлении в Совет Республики сенатором. Это усилит его позиции. Я не исключаю, что и Павел Якубович сможет там работать. Нам очень нужны опытные люди. Притом люди, которые прошли этот переломный период в нашей истории - дорогу от Советского Союза к независимой Беларуси. Люди, правильно понимающие этот период и те перемены, которые произошли".