Амстердам хочет отвадить туристов от "красных фонарей"

Власти столицы Нидерландов вводят с апреля новые строгие правила для экскурсий в популярном среди туристов районе Де Валлен, более известном как "квартал красных фонарей".

Туристам придётся стоять спиной к окнам заведений, предоставляющих секс-услуги, а для проведения экскурсии для группы из более пяти человек будет необходима специальная лицензия. Компаниям более 20 человек путь сюда будет заказан, пишет Euronews.

Путешественникам также запрещено фотографировать представительниц древнейшей профессии и пугать их криками. Кроме того, будут запрещены экскурсии с употреблением алкоголя или наркотиков, а для туров на велосипедах и сигвеях – ужесточены правила.

Чтобы не затруднять движение, группы не должны задерживаться на мостах или возле магазинов в часы их работы. Те же, кто не соблюдает новые правила или не имеет требуемых документов, будут оштрафованы.

Новые правила призваны уменьшить толпы туристов в старых частях Амстердама. Это также часть сделки, которую экскурсионные компании добровольно подписали с городом для улучшения отношений между туристами и жителями знаменитого Де Валлена. В районе, где проживает почти 3000 резидентов, насчитывается около 400 бизнесов, предоставляющих сексуальные услуги. Ежегодно "квартал красных фонарей" посещают более 200 тысяч туристов.