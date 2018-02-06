Последнее обновление: 06.02.2018 17:06

В РФ маркировать молочную продукцию с растительными жирами начнут в июле

Маркировка молочной продукции о наличии в ней растительных жиров начнется в июле этого года, сообщил во вторник глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев на 9 съезде национального Союза производителей молока.

"Хочу всех поздравить с еще одним долгожданным изменением — введением маркировки молочной продукции в июле этого года", - сказал Ткачев.

"Это будут нормальные сантиметровые буквы, которые будет видно", - уточнил министр.

"Новые правила ужесточают требования к маркировке молочных продуктов, содержащих растительные жиры, чтобы это решение в полной мере заработало необходимо в несколько раз повысить штрафы за нарушения техрегламентов и правил маркировки", - считает глава министерства.

"Сегодня наша законодательная база не позволяет привлекать к адекватной ответственности нарушителей закона, они отделываются столь маленьким штрафом, что это никак не влияет на результат", - посетовал Ткачев.

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