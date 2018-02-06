Путина таки зарегистрировали кандидатом на выборах

Во вторник, 6 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего президента Владимира Путина кандидатом на выборах в марте. Члены ЦИК поддержали это решение единогласно.

Накануне заместитель председателя избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что ЦИК закончила проверку подписей, предоставленных штабом кандидата. По словам Булаева, ЦИК забраковала около 0,39% подписей за Путина при допустимом уровне брака в 5%. Он назвал это «рекордно малым количеством».

«В прошлую избирательную кампанию, когда собирались подписи, было чуть больше 1%», - отметил Булаев. При этом в подписях Григория Явлинского ЦИК нашла 1,07% брака, в подписях Ксении Собчак — 1,33%, в подписях Сергея Бабурина — 3,18%, в подписях Максима Сурайкина — 3,72%, а в подписях Титова — 4,35%.

В пятницу, 2 февраля, председатель ЦИК Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, который назвал Путина абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, с которым вряд ли кто-то может серьезно конкурировать. Она призвала его больше не допускать высказываний с «очевидными признаками агитации». Песков пообещал быть «более аккуратным» в своих высказываниях.

Ранее Памфилова сообщала, что в бюллетене на выборах президента будет не более восьми кандидатов. Она напомнила, что ЦИК уже зарегистрировала двух кандидатов: Владимира Жириновского от партии ЛДПР и Павла Грудинина от КПРФ (им, как представителям парламентских партий, подписи собирать не нужно). Еще шесть кандидатов сдали подписи. Речь идет о Ксении Собчак (выдвинутой «Гражданской инициативой»), сооснователе «Яблока» Григории Явлинском, бизнес-омбудсмене Борисе Титове (от Партии роста), выдвиженце Российского общенародного союза Сергее Бабурине и Максиме Сурайкине (от «Коммунистов России»). Все они собрали необходимое для выдвиженцев от партий количество подписей — по 100 тыс.

Путин заявил, что намерен идти на четвертый срок на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде 6 декабря 2017 года. О том, что он пойдет на выборы как самовыдвиженец, Путин поведал во время пресс-конференции 14 декабря.​