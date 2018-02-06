Объемы внешней помощи на цели развития наименее развитых стран сокращаются - ООН

Объемы внешней официальной помощи для наименее развитых стран сокращаются, а без поддержки эти государства не смогут достичь Целей устойчивого развития. Многие из бедных стран зависят от экспорта сырьевых товаров, цены на которые все еще остаются низкими. Большинство этих государств испытывают проблемы, связанные с ростом внешнего долга и бюджетного дефицита, говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Его авторы отмечают, что в 2017 году экономический рост в наименее развитых странах составил в среднем 5%. В 2018 году он предположительно достигнет 5,4%. Эти цифры еще далеки от поставленной восьмой цели устойчивого развития на период до 2030 года - сделать все для того, чтобы экономический рост наименее развитых страна составлял в среднем не менее 7%.

В прошлом году семипроцентный порог преодолели лишь пять стран из этой категории: Бангладеш, Джибути, Эфиопия, Мьянма и Непал.

Сегодня в категорию наименее развитых входят 47 стран. В их числе -страны Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Гаити. Это, в основном, африканские страны к югу от Сахары, малые островные государства и государства, не имеющие выхода к морю.

Многие развивающиеся страны по-прежнему зависят от экспорта своих сырьевых товаров. Цены на эти товары начали повышаться только с конца 2016 года. Но это незначительное подорожание не смогло возместить потери, понесенные в связи с резким снижением цен, начиная с 2011 года, особенно на сырую нефть, минералы, руду и металлы.

Бюджетный дефицит этих стран на конец 2017 года составил, по оценкам, $50 млрд. В прошлом году наименее развитым странам в виде помощи было предоставлено $43,2 млрд - это всего лишь 27% от помощи всем развивающимся странам.

"Международному сообществу следует наращивать поддержку наименее развитых стран в соответствии с обязательством: никого не оставить без внимания", - сказал директор отдела ЮНКТАД по Африке, наименее развитым странам и специальным программам Пол Акиууми, чьи слова цитирует Центр новостей ООН.

Он напомнил о Целях устойчивого развития на период до 2030 года и Стамбульской декларации и программе действий на 10 лет. В Стамбульской декларации, которая была принята в 2011 году, говорится, что к 2021 году каждый житель наименее развитых стран должен иметь возможность пользоваться качественными медицинскими услугами, получать образование и полноценно питаться. Ее авторы пообещали обеспечить всеобщий доступ жителей бедных стран к Интернету.

Богатые страны пообещали выделять на помощь наименее развитым государствам 0,15 – 0,20% от своего национального валового продукта. Однако в последние годы объемы такой двусторонней официальной помощи в реальном выражении снижаются. В 2016 году только Дания, Люксембург, Норвегия, Швеция и Великобритания смогли выделить на помощь этим странам суммы, составляющие 0,20% собственного национального валового продукта, и Нидерланды - 0,15%.