Toyota улучшила прогнозы прибыли и продаж автомобилей

Крупнейшая автомобилестроительная компания Японии Toyota Motor Corp. повысила прогнозы операционной прибыли и продаж автомобилей на текущий финансовый год, отметив, в частности, высокий спрос на некоторые из моделей ее машин в США.

Согласно новым оценкам компании, ее операционная прибыль по итогам фингода, завершающегося 31 марта, составит 2,2 трлн иен ($20 млрд). Ранее Toyota оценивала этот показатель на уровне 2 трлн иен.

Автопроизводитель улучшил прогноз операционной прибыли уже в третий раз в этом фингоду.

Прогноз продаж автомобилей на год повышен до 10,3 млн машин с 10,25 млн. В предыдущем фингоду компания продала 10,251 млн машин.

Toyota наращивает продажи внедорожников RAV4 в США, при этом ее обновленный седан премиум-класса Camry стал наиболее активно продаваемой моделью автомобиля на американском рынке в 2017 году.

В январе текущего года доля Toyota на рынке США составила 14,5%, и по этому показателю японский автопроизводитель уступает лишь General Motors Co. (17,2%). В 2017 году Toyota стала третьей по продажам на американском рынке с долей 14,1%.

Компания улучшила прогноз продаж машин в Северной Америке на текущий фингод до 2,81 млн единиц с ожидавшихся ранее 2,79 млн автомобилей. При этом прогнозы продаж в Японии и Европе были немного ухудшены.

Чистая прибыль в этом фингоду, согласно оценкам Toyota, составит 2,4 трлн иен, выручка - 29 трлн иен.

В компании ожидают, что ее расходы на R&D в этом фингоду составят рекордные 1,06 трлн иен.

Прогноз Toyota на этот фингод предусматривает средний курс доллара США на уровне 111 иен/$1.

Как сообщается в пресс-релизе Toyota, ее чистая прибыль в третьем финансовом квартале, завершившемся 31 декабря 2017 года, составила 941,8 млрд иен по сравнению с 486,5 млрд иен годом ранее.

Операционная прибыль по итогам квартала выросла до 673,6 млрд иен с 438,6 млрд иен, выручка - до 7,6 трлн иен с 7 трлн иен. Эксперты, опрошенные Thomson Reuters, в среднем прогнозировали операционную прибыль на уровне 527,22 млрд иен.