Последнее обновление: 06.02.2018 17:06

ЕЦБ не участвует в переговорах об отделении Британии от ЕС - Драги

Европейский центральный банк, монетарный регулятор еврозоны, не участвует в переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил глава регулятора Марио Драги, выступая в Европарламенте.

"Мы не являемся стороной этих переговоров. Мы просто смотрим за их развитием", - сказал Драги, чье выступление в ЕП транслировалось службами Еврокомиссии.

ЕЦБ оценивает возможные риски исхода этих переговоров, также отметил Драги.

Ранее он заявил, что странам еврозоны необходимо подготовится на случай отсутствия соглашения между Евросоюзом и Великобританией по переходному периоду в отношениях после Brexit.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС. Британия также рассчитывает сохранить для себя доступ к европейскому рынку товаров и услуг, в частности, для продвижения своей ключевой отрасли — банковского сектора.

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