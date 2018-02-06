Первый электромобиль SEAT появится в 2020 году

В недалеком будущем портфель Volkswagen Group будет значительно укомплектован электромобилями. Кроме самого VW, выпуском EV’ов займется и SEAT. Первый электрокар этой марки увидит свет через два года.

Как пишет e-move, первым электромобилем SEAT станет компактный хетчбэк, который получит название Born, Born-E или E-Born. По размерам он будет почти таким же, как популярный Leon, однако предложит больше свободного пространства в салоне за счет электромобильной компановки агрегатов (как известно, начинка EV’ов занимает меньше места в сравнении с ДВС моделями). Построят новинку на фольксвагеновской платформе MEB, созданной специально для машин с нулевым уровнем выбросов.

Стоить первый электромобиль SEAT будет как хорошо оборудованный дизельный Volkswagen Golf, говорят в компании. В таком случае стоит рассчитывать на цену примерно в $35,5 тыс. Судя по всему, во столько обойдется модель в базовой комплектации.

Отмечается, что разработка электромобиля завершена на 95%.