Porsche вложит €6 миллиардов в разработку электрокаров

Автоконцерн Porsche планирует до 2022 года увеличить инвестиции в разработку и производство электромобилей до 6 млрд евро. Об этом заявил глава немецкой компании Оливер Блюме.

"До сих пор мы работали над суммой в три миллиарда евро, но сейчас мы склоняемся к шести миллиардам, которые мы вложим в электромобили", - сказал Блюме.

По его словам, деньги пойдут как на гибридные модели, так и на чисто электрические автомобили.

"Мы войдем в новые сегменты (рынка. - ред.), и мы также электрифицируем имеющиеся сегменты", - отметил он.

Первым полностью электрическим автомобилем Porsche станет Porsche Mission E, который выйдет на рынок в конце 2019 года. Компания также прорабатывает разные сегменты рынка, чтобы понять, "где электрификация имеет смысл и в какой именно период времени".

В 2016 году Porsche имела оборот в 22,3 миллиарда евро с операционной прибылью в почти 3,9 миллиарда евро. Блюме сообщил, что цифры по 2017 год будут опубликованы в марте 2018 года, однако предварительно сообщил о росте "на четыре процента" в сравнении с предыдущим годом.