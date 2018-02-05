Последнее обновление: 05.02.2018 16:20

Японский Nissan инвестирует в электромобили в Китае $9,5 млрд

Японский автопроизводитель Nissan вместе со своим китайским партнером Dongfeng Motor Company планирует в ближайшие пять лет инвестировать в производство электромобилей в Китае $9,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что к 2022 году число электромобилей должно достигнуть 30% от всех продаваемых в стране автомобилей компании.

В планах Nissan нарастить производство автомобилей в Китае с нынешних 1,5 млн до 2,6 млн. Компания намерена довести число моделей электрокаров, продающихся в Китае, до 20.

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