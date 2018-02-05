Последнее обновление: 05.02.2018 16:20

Иран наладил серийное производство БПЛА с высокоточным оружием

Иран наладил серийное производство тактических беспилотников "Мохаджер-6" с высокоточными "умными" бомбами, говорится в сообщении на сайте иранского Министерства обороны.

На церемонии открытия производства, состоявшейся в понедельник, присутствовал министр обороны Ирана Амир Хатами, назвавший БПЛА "Мохаджер-6" одним из важных достижений иранской оборонной промышленности.

По его словам, беспилотник обладает широким оперативным диапазоном и способен к длительным полетам, что может помочь вооруженным силам страны в выполнении задач по рекогносцировке, наблюдению, а также при ведении боевых миссий.

Церемония открытия состоялась в праздничные для страны дни, посвященные 39-ой годовщине победы Исламской революции в Иране. Традиционно торжества начинаются 1 февраля и длятся десять дней: с момента возращения из многолетней ссылки лидера антимонархического движения имама Хомейни до победы революции. Празднования носят название "Дахе-е фаджр" ("Десять дней рассвета").

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