Владельцы iPhone X жалуются на проблемы с приемом входящих звонков

Во всем мире владельцы iPhone X массово жалуются на проблемы с приемом входящих звонков.

Сотни пользователей на различных форумах сообщают, что дисплей устройства не отображает информацию о входящем вызове в течение нескольких секунд при том, что звуковой сигнал от аппарата идет.

Согласно сообщениям, этот сбой не дает пользователю возможности нажать на виртуальную кнопку, чтобы ответить на вызов.

В Apple уже отреагировали на проблему и сообщили, что изучают поступающие сообщения.

Согласно оценкам аналитической компании Canalys, в четвертом квартале 2017 года Apple продала 29 млн iPhone X. При этом устройство стало самым популярным смартфоном в предрождественский период.

Новый флагман Apple – iPhone X – поступил в продажу 3 ноября 2017 года более чем в пятидесяти странах. Его стоимость в США составляет $999.