Три километра над пропастью: в ОАЭ открыли самый длинный в мире зиплайн

В Объединенных Арабских Эмиратах объявили об официальном запуске самого длинного в мире зиплайна — скоростного спуска по наклонному тросу с помощью специального оборудования.

Аттракцион ждет желающих пощекотать себе нервы в эмирате Рас-эль-Хайма на севере страны, сообщает Whatson.ae.

Стартуют экстремалы с одного из самых высоких горных пиков ОАЭ – Джебель Джаис – на высоте 1680 метров над уровнем моря. Средняя скорость во время спуска — 120 километров в час.

Протяженность Jebel Jais Flight Zipline составляет 2,83 километра. Спуск длится в среднем около трех минут.

Чтобы прокатиться, необходимо быть выше 1,2 м и весить не более 150 кг.

Зиплайн в ОАЭ уже внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в мире.