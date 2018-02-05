Украинский криптовалютный бизнес может перебраться в Беларусь

Украинская ассоциация венчурного капитала и прямых инвестиций прогнозирует возможность выезда украинского криптовалютного бизнеса в страны, где на государственном уровне создаются условия для успешной работы с криптовалютой, в частности в Беларусь. Об этом сообщил в "Интерфакс-Украина" председатель наблюдательного совета UVCA Андрей Колодюк.

Он подчеркнул, что ранее государство через свои силовые структуры активно давило на IТ компании, однако этот этап украинский IТ-бизнес смог пережить.

"Кто-то уехал, но в целом, общими усилиями нам удалось "отбиться". Потому что правда была на нашей стороне и тот факт, что ни одно дело не было доведено до суда, только подтверждает это", - отметил Колодюк.

По его словам, во время проведения Украинского дома в Давосе в рамках Всемирного экономического форума, UVCA уделила особое внимание блокчейну и криптовалютам, поскольку эта тема является всемирным трендом.

"Возвращаясь в Украину, мы видим, что все достижения могут быть перечеркнуты работой силовых "структур". Если давление не прекратится, то весь бизнес переедет, например, в Беларусь, где на государственном уровне создаются все условия для успешной работы", - сказал он.

"Возникает вопрос, на кого работает тот же Матиос: на украинский бизнес или на Лукашенко, который в отличие от наших властей, способствует тому, чтобы майнеры работали в Беларуси", - заявил председатель наблюдательного совета UVCA.

По его словам, украинские панели по блокчейну и криптовалютам стали одними из наиболее популярных.

"Причина этому не только всемирный тренд, но и то, что Украина уже есть на мировой карте крипто-бизнеса. Так, за неделю до Форума, согласно исследованию Citi-Bank, Украина вошла в топ-5 стран по развитию блокчейн бизнеса", - подчеркнул Колодюк.

Он также заявил, что посетители криптовалютных панелей Украинского дома приходили не просто послушать, а в основном обсуждать совместные проекты.

Как известно, 1 февраля главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что на киевском предприятии "Квазар" добывали криптовалюту и перечисляли средства для финансирования боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".

По словам Матиоса, на предприятии "Квазар" в Киеве изъяли 400 ферм для майнинга криптовалюты.