КНДР похитила у Южной Кореи криптоактивы на десятки миллионов долларов - разведка

Северокорейские хакеры по приказу властей КНДР завладели криптовалютными активами граждан Южной Кореи на несколько десятков миллионов долларов. Об этом говорится в докладе южнокорейской разведки.

По информации южнокорейских спецслужб, в прошлом году КНДР направила сотрудникам одной из криптобирж хакерские электронные послания, посредством которых завладела секретными паролями. В результате была похищена криптовалюта в эквиваленте на несколько десятков миллионов долларов.

Название криптобиржи разведка не привела, однако предупредила, что атаки могут продолжиться и в этом году.

«В нынешнем году продолжаются такие попытки, в частности, в хищении криптовалюты. Предполагается, что круг жертв хакеров будет расширен, нужно проявлять бдительность», — советует разведка Южной Кореи.

В декабре 2017 года Главное управление национальной разведки Южной Кореи сообщило, что подозревает северокорейских хакеров в атаке на крупнейшую в стране криптовалютную биржу Bithumb, в результате которой были похищены 7,6 млрд вон ($6,9 млн).

Кроме того, ряд экспертов утверждает, что на фоне глобальной криптовалютной «мании» северокорейский режим намерен установить контроль над значительным количеством существующих биткоинов посредством использования вирус-вымогателей, краж и майнинга.