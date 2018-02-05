Алиев перенес выборы президента в Азербайджане, не объясняя причин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 11 апреля 2018 года внеочередные президентские выборы в стране.

Как сообщает сайт главы государства, в понедельник он подписал соответствующее распоряжение. Центризбиркому поручено организовать проведение внеочередных президентских выборов в соответствии с Избирательным кодексом.

Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года. В распоряжении президента не разъясняется, с чем связан перенос выборов.

Алиев, являющийся пока единственным кандидатом на пост главы государства, правит Азербайджаном с 2003 года после смерти своего отца Гейдара Алиева - бывшего офицера КГБ и советского аппаратчика.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.