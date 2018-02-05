Последнее обновление: 05.02.2018 16:20

Южная Корея не пустит на Олимпиаду 36 тысяч иностранцев

Южная Корея запретила въезд в страну в преддверии зимних Олимпийских игр примерно 36 тысячам иностранцев по соображениям безопасности. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейское разведывательное агентство.

"Сеул в сотрудничестве с зарубежными разведывательными агентствами запретил въезд в страну примерно 36 000 иностранцев по соображениям безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве превентивных методов борьбы с терроризмом на Олимпийских играх южнокорейская разведка начала сотрудничать с агентствами других стран, чтобы усилить проверки иностранных граждан.

Как сообщалось, зимние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане 9-25 февраля и 9-18 марта соответственно.

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