Реформу еврозоны должны согласовать до середины года - еврокомиссар

Реформу еврозоны нужно успеть согласовать до середины 2018 года — начала нового предвыборного цикла, чтобы единая европейская валюта оказалась готова к возникновению возможных кризисных явлений после 2020 года, заявил в воскресенье еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что Париж и Берлин планируют согласовать дорожную карту реформы зоны евро к марту, а к концу июня будет представлена окончательная формулировка этого документа. Московиси, выступая в воскресенье в прямом эфире радиостанции RadioJ, заявил, что "окно возможности для реформы евро закрывается в середине 2018 года" из-за начинающегося после этого срока предвыборного цикла в ЕС.

Он напомнил, что Еврокомиссия ранее подготовила пакет предложений по реформе. "Эти меры необходимы, чтобы быть готовыми к новым факторам кризиса, с которыми можно столкнуться – сейчас у меня нет прогнозов, но они могут появиться в какой-то момент, после 2020 года, 21-го или 22-го года, может, я надеюсь, позднее", - заявил он, отметив, что в ближайшие два года в целом прогнозируется положительная динамика, но нельзя точно сказать, на каком этапе сейчас находится экономика.

Однако, образно отметил Московиси, "ремонтировать крышу надо в хорошую погоду", чтобы в случае возможного возникновения негативных тенденций еврозоне "избежать длительного цикла" спада. Он напомнил, что в свое время никто не спрогнозировал возникновения тяжелых долговых кризисов, в частности, в Греции.

Финансовая помощь, оказанная Греции с 2010 года ввиду экономического кризиса и невозможности страны занимать на рынке достаточные суммы для обеспечения своих нужд, измеряется сотнями миллиардов евро. Сейчас действует третья программа финподдержки, кредиты, как и всегда, выделяются в обмен на проведение властями Греции мер корректировки экономики, включающих в себя и болезненные реформы.

Греция пользуется поддержкой Европейского механизма стабильности (ESM), который может оказывать финансовую поддержку кризисным странам еврозоны, а также проблемным банкам региона. Ранее в ЕС звучали предложения создать на базе ESM Европейский валютный фонд, аналог МВФ.