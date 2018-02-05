Последнее обновление: 05.02.2018 10:46

Глава МИД Германии раскритиковал планы США по созданию нового ядерного оружия

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль обеспокоен планами США по разработке нового тактического ядерного оружия.

Намерения, закрепленные в американской ядерной доктрине, показывают, что "спираль новой гонки ядерных вооружений уже запущена", приведены слова Габриэля на сайте

Он отметил, что Берлин вместе со своими партнерами вынужден искать ответы на такие вызовы, как предполагаемое наращивание ядерного арсенала России и азиатских стран. "Но этим ответы не должны заключаться только в том, чтобы самим увеличивать потенциал ядерных вооружений", - подчеркнул Зигмар Габриэль.

По мнению главы МИД ФРГ, создание новых систем вооружений "посылает неверные сигналы" и вместо этого необходимо разрабатывать новые инициативы по разоружению. "Нашей долгосрочной целью по-прежнему должен оставаться мир без ядерного оружия", - добавил он.

2 февраля США опубликовали новую ядерную доктрину. В документе, в частности, описаны планы Пентагона по модификации баллистических ракет подводного базирования для использования ядерных боеголовок малой мощности.

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