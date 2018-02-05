Le Figaro связала выбросы рутения с неудачным экспериментом на «Маяке»

Французская газета Le Figaro провела расследование выброса рутения-106, который произошел осенью прошлого года. По утверждению издания, источником выброса мог быть российский химкомбинат «Маяк».

По данным Le Figaro, выброс был связан с переработкой значительного количества радиоактивного топлива. «Маяк» производил переработку такого топлива в рамках эксперимента по производству источника радиации для франко-итальянского детектора частиц Borexino.

Речь идет о тендере на €5 млн на изготовление источника радиации на церии-144, который разместили французский Комиссариат по атомной энергии (CEA) и итальянский Национальный институт ядерной физики (INFN).

«Насколько мне известно, «Маяк» был единственным предприятием, которое откликнулось на наш тендер по производству радиоактивного источника. И это единственное в мире предприятие, способное его изготовить», — сказал Le Fiagro сотрудник Института исследований фундаментальных законов Вселенной CEA Тьерри Лассерр.

По его словам, для получения «очень компактного источника» радиации с содержанием около 20 граммов церия, необходимо было переработать несколько тонн ядерного топлива. «И не только. Нам нужно было топливо младше пяти лет», — добавляет Тьерри Лассерр.

​Во Франции перерабатывают только ядерное топливо, которому более пяти лет — тогда оно становится менее радиоактивным, отмечает Le Figaro

В отчете французского института IRSN, который проводил замеры рутениевого загрязнения, отмечено, что оно имеет признаки аварии при процессе переработки ядерного топлива, которому три-четыре года, подчеркивает французская газета.

«Источник [радиации] должен был быть доставлен в Гран-Сассо весной 2018 года, затем — после восемнадцати месяцев использования — отправлен обратно в Россию для окончательного захоронения», — говорит профессор Марко Паллавичини из Итальянского института ядерной физики INFN.

В начале октября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщало, что в атмосфере нескольких стран ЕС был обнаружен рутений-106. Международная организация составила отчет на основании анализа замеров, проведенных в 36 странах.

Рутений-106 — это продукт деления, содержащийся в отработанном ядерном топливе, его период полураспада составляет чуть более года (373,59 дня).

Немецкое ведомство по радиационной защите указало на то, что источник радиоактивного материала, скорее всего, находится на Южном Урале, хотя не исключило и другие регионы на юге России. Французское управление радиационной защиты IRSN пришло к выводу, что подобные последствия мог повлечь выброс рутения-106 на уровне 100-300 терабеккерелей (ТБк), ко​​торый произошел в последнюю неделю сентября.

По данным «Гринписа России», выброс произошел возле химкомбината «Маяк» в Челябинской области. Экологи обратили внимание на отчеты Росгидромета, опубликовавшего регулярный отчет о содержании рутения в атмосфере, воде и грунте вблизи комбината в сентябре и октябре 2017 года.

«Росатом» версию о том, что загрязнение рутением имеет российское происхождение, отрицает, как и ПО «Маяк». По состоянию на 11 октября у компании были данные от Росгидромета о загрязнении атмосферы изотопом рутения только в Санкт-Петербурге, причем речь шла о «мизерных концентрациях», подчеркивали в «Росатоме».

Предприятие подчеркивало, «радиационный фон в норме», и что оно «уже много лет» не занимается работами по выделению рутения-106 из отработавшего ядерного топлива и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения. Одновременно «Маяк» подчеркивал, что наибольшие концентрации рутения были зафиксированы в Словакии и Румынии 29 и 30 сентября, на расстоянии более 3 тыс км. от челябинского предприятия, тогда как в те же дни содержание рутения в странах Западной Европы, в Татарстане, Волгограде и на Южном Урале сохранялось на одних и тех же уровнях (10–20 мБк/м3).

Не нашли нарушений на предприятии и в результате проверки Ростехнадзора.

Между тем Le Figaro сообщает со ссылкой на слова профессора Паллавичини из Итальянского института ядерной физики INFN, что в декабре прошлого года, уже после того, как в Европе был зафиксирован выброс рутения-106, «Маяк» сообщил о том, что не может выполнить заказ по контракту на производство радиоактивного церия.

Российское предприятие по переработке ядерного топлива сообщило европейским коллегам, что «производственный процесс не позволил достичь необходимого уровня радиоактивности», сказал Марко Паллавичини.