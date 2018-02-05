Эквадорцы на референдуме высказались за ограничение числа президентских сроков

Жители Эквадора проголосовали на референдуме в воскресенье, 4 февраля, за отмену неограниченного числа переизбраний на должность президента страны. Против этой нормы, по предварительным данным, высказались порядка 65% избирателей.

Плебисцит проводился по инициативе действующего главы государства Ленина Морено. Он объяснял это необходимостью законодательно закрепить принцип сменяемости власти. По другой версии, тем самым Морено хотел лишить своего предшественника Рафаэля Корреа возможности вновь баллотироваться на должность президента.

Норма о неограниченном числе президентских сроков была введена при Корреа в 2015 году. Ленин Морено занимал пост вице-президента в период его правления в 2007-2013 годах.